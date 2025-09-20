Visite de la chapelle de la Trinité Chapelle de la Trinité Langoëlan

Visite de la chapelle de la Trinité 20 et 21 septembre Chapelle de la Trinité Morbihan

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La chapelle de la Trinité vous ouvre ses portes ! Sa porte de style gothique flamboyant au sud, est caractéristique du début du 16e siècle sur le territoire. A l’intérieur, les sablières sculptées et son mobilier de grande qualité, tel que la statue de la Trinité du 17e siècle valent le détour.

Chapelle de la Trinité Quénépévan, 56160, Langoëlan Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008300 La chapelle de la Trinité à Langoëlan daterait du XVIème siècle, mais en 1927 elle était en si mauvais état que le recteur l’avait interdite. Depuis le milieu des années 30, des travaux ont été entrepris, et un suivi est fait régulièrement.

La chapelle abrite un mobilier remarquable avec une très belle statue de la Trinité : le Père assis dans un fauteuil tenant la croix où meurt le Fils. Le Saint-Esprit est représenté par la colombe. De part et d’autre se tiennent la Vierge et Saint Joseph. Au mur nord du chœur, Saint Julien à cheval tient les rênes de sa monture. Dans une niche de bois rectangulaire bordée de deux colonnes corinthiennes et d’un entablement se tient le groupe de Saint Yves entre le riche et le pauvre. De belles sablières complètent cet intérieur.

PAH des Rohan