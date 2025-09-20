Visite de la chapelle de la Trinité Chapelle et Fontaine de la Trinité Cléguérec

Visite de la chapelle de la Trinité 20 et 21 septembre Chapelle et Fontaine de la Trinité Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les membres de l’association Bugales Drindes seront présents à la chapelle de la Trinité pour vous donner de précieuses explications et vous révéler les secrets de la chapelle.

Chapelle et Fontaine de la Trinité La Trinité 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne https://chapelle-latrinite-cleguerec.webnode.fr/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091159;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00009852 La chapelle de la Trinité, édifiée à partir du 16e siècle, est un monument historique niché dans un écrin de verdure, à deux kilomètre du bourg. En entrant, le jubé attire immédiatement l’attention. Il est l’un des rares subsistants dans le Morbihan.

En contrebas de l’édifice, la fontaine aux trois bassins est également incontournable.

