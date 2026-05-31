Visite de la chapelle de la Visitation, Chapelle de la Visitation, Termignon

Visite de la chapelle de la Visitation Samedi 19 septembre, 15h00 Chapelle de la Visitation Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La tradition parle d’un ancien oratoire bâti au lieu-dit « le Poivre », situé sur l’ancienne route du sel, des fromages et des alpages, qui relie les vallées de Maurienne et de Tarentaise par le col de la Vanoise. Venus de loin et ayant transité par le col du Mont-Cenis, les marchands d’épices faisaient-ils halte en ce lieu avant d’affronter la montagne ou de poursuivre leur chemin par la route royale officielle du fond de vallée ? Nul ne le sait… Suivez la trace de ces marchands et profitez-en pour découvrir cette chapelle ! A l’intérieur se cachent entre autres le retable de 1710 sculpté par un enfant du pays, une Vierge noire ou encore une coupole hexagonale décorée de nombreux symboles…

Chapelle de la Visitation 73500 Termignon Termignon 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 69 65 15 51 http://www.commune-valcenis.fr La tradition parle d’un ancien oratoire bâti au lieu-dit « le Poivre », situé sur l’ancienne route du sel, des fromages et des alpages, qui relie les vallées de Maurienne et de Tarentaise par le col de la Vanoise. Venus de loin et ayant transité par le col du Mont-Cenis, les marchands d’épices faisaient-ils halte en ce lieu avant d’affronter la montagne ou de poursuivre leur chemin par la route royale officielle du fond de vallée ? Nul ne le sait… Suivez la trace de ces marchands et profitez-en pour découvrir cette chapelle ! A l’intérieur se cachent entre autres le retable de 1710 sculpté par un enfant du pays, une Vierge noire ou encore une coupole hexagonale décorée de nombreux symboles… Accès libre

La tradition parle d’un ancien oratoire bâti au lieu-dit « le Poivre », situé sur l’ancienne route du sel, des fromages et des alpages, qui relie les vallées de Maurienne et de Tarentaise par le col…

©JF Durand