Visite de la chapelle de l’hôpital, site Roullois Mayenne Chapelle de l’hôpital Roullois Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

La chapelle historique de l’hôpital Roullois construite en 1883 par l’abbé Hardy n’a pas résisté au dramatique bombardement du 9 juin 1944 qui a lourdement touché l’hôpital et fait 110 victimes. Pour la réouverture de l’hôpital reconstruit en 1957, le pavillon Leclerc, service de phtisiologie construit en 1933, est réhabilité en chapelle.

Bernard Chardon, curé du Ham, peintre, céramiste, vitrailliste, crée cinq « vitrages », appellation qui lui est personnelle, en résine teintée à l’aniline, renforcée par une fibre de verre tissée. Cette technique innovante se distingue par sa luminosité éclatante et son coût maîtrisé, apportant une lumière vibrante et contemporaine à l’un des lieux patrimoniaux de la région.

Chapelle de l’hôpital Roullois 5 rue Roullois 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association du patrimoine hospitalier de Mayenne