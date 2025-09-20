VISITE DE LA CHAPELLE DE L’HOPITAL, SITE ROULLOIS MAYENNE Mayenne

La chapelle de l’hôpital Roullois à Mayenne a été construite en 1883 par l’abbé Hardy, au sein du nouvel hôpital édifié à partir de 1848 sur le site de la Roche Gandon. Elle abritait dans son petit clocher la cloche Vincente , issue de l’ancien hospice de la Madeleine, ainsi qu’une seconde cloche fondue à Villedieu en 1850. Le site hospitalier fut durement touché par le bombardement du 9 juin 1944, qui fit de nombreuses victimes et détruisit une partie des bâtiments. La cloche Vincente , miraculeusement sauvée, a ensuite été conservée puis restaurée en 2019.

Dans la chapelle de l’hôpital Roullois à Mayenne, Bernard Chardon a créé un vitrail en résine teintée à l’aniline, renforcée par une fibre de verre tissée. Cette technique innovante se distingue par sa luminosité éclatante et son coût maîtrisé, apportant une lumière vibrante et contemporaine à l’un des lieux patrimoniaux de la région. .

English :

Self-guided tour of the hospital chapel, Roullois Mayenne site

German :

Freie Besichtigung der Krankenhauskapelle, site Roullois Mayenne

Italiano :

Visita guidata alla cappella dell’ospedale, sito di Roullois Mayenne

Espanol :

Visita autoguiada a la capilla del hospital, emplazamiento de Roullois Mayenne

