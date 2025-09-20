Visite de la chapelle de Locmaria An Hent Chapelle Locmaria-an-Hent / Saint Yvi Saint-Yvi

Visite de la chapelle de Locmaria An Hent 20 et 21 septembre Chapelle Locmaria-an-Hent / Saint Yvi Finistère

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite commentée de la chapelle de Locmaria an Hent (Notre Dame du Chemin) et de son enclos paroissial.

Une visite commentée en breton aura lieu le samedi 20 septembre à 15h.

Chapelle Locmaria-an-Hent / Saint Yvi Locmaria-an-Hent 29140 Saint-Yvi Saint-Yvi 29140 Locmaria an Hent Finistère Bretagne https://www.saint-yvi.bzh/histoire-de-saint-yvi/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090443 Chapelle remaniée au début du XVIème siècle. Halte pour les pèlerins du Tro Breizh. Sol en terre battue, présence d’une cheminée. Importante statuaire du XVème au XIXème siècle

Alain Le Métayer