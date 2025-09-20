Visite de la chapelle de Notre-Dame de Tonneteau Chapelle Notre-Dame de Tonneteau Gondrin

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite de la chapelle de Notre-Dame de Tonneteau

Partez à la découverte de la chapelle de Notre-Dame de Tonneteau, haut lieu marial chargé de spiritualité et d’histoire.

Les membres de l’association seront présents pour vous informer et répondre à vos questions sur ce site singulier : son histoire, son rôle dans la vie religieuse locale et les traditions qui s’y rattachent.

Une rencontre conviviale pour mieux comprendre la richesse de ce patrimoine et la dévotion qui entoure ce lieu.

Chapelle Notre-Dame de Tonneteau 32 Rue de La Tonnelle, 32330 Gondrin Gondrin 32330 Gers Occitanie 0685093518 Chapelle du 17 ème siècle Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

© Michel Troïetto