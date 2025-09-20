Visite de la Chapelle de Notre-Dame des Affligés Chapelle Notre-Dame des Affligés Valenciennes

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Chapelle de Notre-Dame des Affligés

Modeste édifice adossé au cimetière Saint-Jean, plusieurs fois agressée par les conflits et les incivilités, la chapelle de manque pas de charme. Statue, croquants, bruloir à bougies, cloches : autant de quartiers d’histoire et de patrimoine à redécouvrir.

En partenariat avec le Comité diocésain des Marcheurs de Notre Dame

Accueil continu samedi 20 et dimanche 21 septembre de 13h30 à 17h30 – Rue Malplaquet

Chapelle Notre-Dame des Affligés rue Malplaquet Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Archives municipales de Valenciennes