Visite de la chapelle des Carmes Musée de Borda Dax

Visite de la chapelle des Carmes 20 et 21 septembre Musée de Borda Landes

Gratuit. Inscription sur place.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte de la chapelle des Carmes, qui abrite le musée de Borda depuis 2006. Une visite pleine de surprises, avec une plongée dans l’histoire et l’architecture bien souvent insoupçonnées de ce bâtiment édifié en 1523, ainsi que la rencontre d’hôtes inattendus.

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Ces vestiges sont interprétés comme les fondations d'une basilique civile gallo-romaine, probablement construite au Ier siècle. après J.-C.

D’une superficie de 200 m², ils représentent à peine un tiers de la basilique initiale, le reste se trouvant encore sous les rues du centre-ville.

Appartenant au forum de la cité, ce lieu public de réunion accueillait de nombreuses activités de la vie civique ; on y rendait notamment la justice. La basilique à déambulatoire périphérique mesurait 43 m de long et 27 m de large. Elle était encadrée de deux pièces annexes, avec des portions de murs qui laissent présager la présence de tabernae (boutiques) attenantes au bâtiment.

Une « crypte archéologique » est aménagée, sous de la résidence mais une partie du site est cependant détruite pour laisser place à un parking.

Ouvert au public depuis 1986, cet équipement constitue le seul espace d’exposition permanent du musée de Borda. Il met en lumière la cité d’Aquae (Dax antique) à travers de riches collections évoquant la vie publique et quotidienne des habitants du territoire Tarbelle.

© Clément Garby / Ville de Dax