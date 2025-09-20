Visite de la chapelle des Farguettes Chapelle Saint-Jean-Baptiste des Farguettes Crespinet

Visite de la chapelle des Farguettes Chapelle Saint-Jean-Baptiste des Farguettes Crespinet samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle des Farguettes 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Jean-Baptiste des Farguettes Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

⛪ Visite de la chapelle Saint-Jean-Baptiste

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle Saint-Jean-Baptiste ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Achevée aux alentours du XVe siècle, cette chapelle fut à la fois église paroissiale et chapelle seigneuriale des châtelains des Farguettes. Elle serait issue de l’évolution d’un édifice plus modeste, construit vers le XIIIe siècle.

Les passionnés d’architecture religieuse pourront observer un mélange harmonieux des styles roman, gothique et Renaissance, témoignant des différentes phases de construction et de transformation de l’édifice au fil des siècles.

Chapelle Saint-Jean-Baptiste des Farguettes Les Farguettes, 81350 Crespinet Crespinet 81350 Tarn Occitanie 05 63 56 44 71 Nichée au creux du hameau des Farguettes, la chapelle Saint-Jean-Baptiste veille sur la vallée du Tarn depuis le XVe siècle. Une belle rénovation extérieure lui redonne son cachet d’antan.

Avant sa mise en sommeil elle a été à la fois église paroissiale et chapelle du château voisin. En témoigne son curieux plan : une nef rectangulaire surplombée d’une galerie (aujourd’hui vétuste) et flanquée d’un modeste autel, et une chapelle latérale en hémicycle surdimensionnée où trône un imposant maître-autel. Les fonds baptismaux aménagés dans l’épaisseur du mur comportent une minuscule cuve baptismale creusée à même la pierre. L’édifice présente un curieux mélange de style roman et gothique avec une pointe de renaissance qui se manifeste dans le linteau sculpté de la porte d’entrée. L’ensemble est surplombé par un mur-clocher.

Une récente étude historico-architecturale de la bâtisse nous donne de nouvelles clés de lecture de cet ensemble dont les origines remonteraient au XIIIème siècle. Vous pourrez prendre connaissance d’une partie de cette étude qui sera exposée au cours de ces deux jours.

La chapelle sera ouverte au public de 10h à 17h30. Accessible en voiture par la côte des Farguettes. Stationnement possible à proximité de la chapelle.

⛪ Visite de la chapelle Saint-Jean-Baptiste

© Michel Bessodes