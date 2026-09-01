Visite de la Chapelle des Hommeaux Journées Européennes du Patrimoine Lieu dit les Hommeaux Mouzeil

Informations pratiques

Mouzeil

Visite de la Chapelle des Hommeaux Journées Européennes du Patrimoine

Lieu dit les Hommeaux 1 rue des Hommeaux Mouzeil Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

La Chapelle des Hommeaux dédiée à Sainte Famille a été construite en 1630 par les seigneurs des Hommeaux.

Depuis quelques années elle fait l’objet de travaux de restauration. Plusieurs entreprises locales sont intervenues pour sauver cet édifice

– Gaby Bellion, couvreur à Teillé, expert dans la restauration de Monuments historiques, a remanié la charpente très complexe, en carène renversée et a installé des ardoises coffines, légèrement bombées, nécessaires pour ce type de toiture.

– Chloé Quiban, verrière à Riaillé, a restauré les deux petits vitraux avec l’aide de clément Mouturier, ébéniste à Riaillé.

– L’entreprise Palussière de Vair-sur-Loire (Anetz), a effectuée les reprises de maçonnerie et le remplacement des entourages de fenêtres en tuffeau.

Gratuit Sans réservation

Pour plus d’informations, contactez la mairie de Mouzeil au 02 40 97 23 61. .

Lieu dit les Hommeaux 1 rue des Hommeaux Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 23 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite de la Chapelle des Hommeaux Journées Européennes du Patrimoine Mouzeil a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis