Visite de la chapelle des hospitaliers de Varessia Chapelle des hospitaliers Varessia

Visite de la chapelle des hospitaliers de Varessia 20 et 21 septembre

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la chapelle des hospitaliers de Varessia à La Chailleuse.

Chapelle des hospitaliers Varessia 39270 La Chailleuse Varessia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté Cette chapelle gothique du XVe siècle est le centre d’une commanderie de Franche-Comté doté d’un hôpital tenu par les frères de Saint-Jean de Jérusalem, lieu où l’on recevait les voyageurs mais aussi les malades. C’était aussi une auberge, Varessia se trouvant sur la voie romaine Turin-Besançon.

© Philippe Demougeot