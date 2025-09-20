Visite de la chapelle des Moines Chapelle des moines Berzé-la-Ville

Visite de la chapelle des Moines Chapelle des moines Berzé-la-Ville samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Redécouvrez la chapelle des moines et ses splendides peintures murales du XIIe siècle à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Construite à l’initiative de Hugues de Semur, abbé de Cluny et bâtisseur de la grande église abbatiale romane, la chapelle des Moines est le témoin du prieuré médiéval. La finesse de son décor peint illustre le savoir-faire des artistes des plus grands ateliers du XIIe siècle, au temps de l’apogée de l’abbaye de Cluny.

Chapelle des moines Rue de la chapelle, 71960 Berzé-la-Ville, France Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Seule la chapelle peut se visiter.

