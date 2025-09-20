Visite de la chapelle des pénitents Chapelle des Pénitents Saugues

Visite de la chapelle des pénitents Chapelle des Pénitents Saugues samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle des pénitents 20 et 21 septembre Chapelle des Pénitents Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

La Chapelle des Pénitents est un édifice emblématique du patrimoine religieux local. Construite au XVIIᵉ siècle par la confrérie des Pénitents, elle témoigne de la ferveur spirituelle et des traditions de solidarité qui animaient la ville. Sa façade sobre et son clocher-mur typique de la région contrastent avec un intérieur plus orné, abritant des statues et des retables remarquables. Aujourd’hui, la chapelle reste un lieu de mémoire et un symbole de l’histoire religieuse et communautaire de Saugues, apprécié des visiteurs pour son atmosphère paisible et son ancrage dans l’identité locale.

Chapelle des Pénitents 55 Rue des Noisetiers, 43170 Saugues, France Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle construite en 1681 par la confrérie des Pénitents blancs, agrandie d’une sacristie en 1783, incendiée en 1788. A l’intérieur, retable du XVIIIe siècle en bois sculpté provenant d’un couvent du Puy ; ensemble d’éléments de menuiserie et pièces de mobilier liées à l’activité pénitente. C’est l’une des rares chapelles de pénitents subsistant dans le département et une des seules à avoir été construites à cet usage exclusif.

© Gabriele Aubazac