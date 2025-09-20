Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs Chapelle des Pénitents Noirs Avignon

Entrée de la chapelle gratuite

Pour des raisons de sécurité, la Sacristie ne se visite pas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Commencée au XVIIe siècle la chapelle est restaurée au siècle suivant. La façade, le plafond et les boiseries dorées sont de Thomas Lainée et de Jean-Baptiste Franque (XVIIIe siècle), les peintures de Nicolas et Pierre Mignard et de Reynaud-Levieux.

Chapelle des Pénitents Noirs 57 Rue de la Banasterie, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.penitents-noirs.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Stéphane Jordan