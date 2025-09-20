Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs Chapelle des Pénitents Noirs Levens

Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs Chapelle des Pénitents Noirs Levens samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les statuts de la Confrérie des Pénitents Noirs ont été fondés sous le titre de la Nativité de Saint Jean-Baptiste et de Saint Jean Décapité. Les Pénitents Noirs s’occupaient des malades, des pauvres, de la toilette des morts et des enterrements.

Chapelle des Pénitents Noirs 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

L’extérieur: la chapelle est de forme rectangulaire. La façade de style baroque est surmontée d’un fronton cassé et d’un joli clocheton à volutes

L’intérieur: à gauche , Les stalles des pénitents, une statue de Saint Jean-Baptiste dans sa chaise de procession décorée de colonnes torses de style baroque. Au centre, le retable dédié à la Vierge à l’enfant entourée de St Jean-Baptiste et de St Michel Archange. Tableau anonyme du XVIe siècle restauré par le fresquiste Guy Ceppa en 1979. Sous l’autel, un Christ gisant en bois polychrome du XVIIe siècle .

Le chemin de croix: date de la restauration sarde (1814-1860). Dans la Crypte étaient conservées les réserves de grains prêtés par les pénitents aux paysans dont les récoltes avaient été mauvaises. C’était le Mont Piété Frumentaire ou Granitique. Un musée d’Art Religieux y est installé.

