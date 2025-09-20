Visite de la chapelle des Petètes CHAPELLE DES PETÈTES Saint-Bonnet-en-Champsaur

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

La Chapelle des Pétètes est classée aux Monuments Historiques depuis 1994.

Cet édifice est l’un des plus curieux et des plus charmants du Champsaur, les petites statues en gré aux visages ronds et poupins qui ornent la façade, l’ont affublé du nom peu commun de « Pétètes », qui se traduit par « poupées » en patois local. L’intérieur sobre, abrite un retable du XVIIe siècle,…

CHAPELLE DES PETÈTES l'Aubérie 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Bénévent-et-Charbillac Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 92 50 00 20 http://www.champsaur-valgaudemar.com Classée au titre des Monuments Historiques, cette petite chapelle rurale possède une façade architecturée et décorée de sculptures dites « naïves » qui représentent des saints. Elle abrite un autel-retable en cuir peint et repoussé datant du XVIIIème siècle. Depuis Saint Bonnet suivre la signalétique routière « Chapelle de petètes »

