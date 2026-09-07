Visite de la chapelle du cimetière de Saint-Germain-Lespinasse, Chapelle des Athiauds, Saint-Germain-Lespinasse

Informations pratiques

Visite de la chapelle du cimetière de Saint-Germain-Lespinasse 19 et 20 septembre Chapelle des Athiauds Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de la chapelle et du cimetière, notamment la tombe du duc de Persigny, ministre de l’Intérieur sous Napoléon III.

Chapelle des Athiauds 310 rue de Verdun 42640 Saint-Germain-Lespinasse Saint-Germain-Lespinasse 42640 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477781003 https://www.saint-germain-lespinasse.com/la-commune/histoire-et-patrimoine/ Cet édifice religieux est la seule partie subsistante de l’ancienne église de la commune, détruite vers 1864. Une partie, datée du XV e siècle, appartenait à la chapelle dite des Athiauds. Parking devant l’église ou devant le cimetière.

Visite commentée de la chapelle et du cimetière, notamment la tombe du duc de Persigny, ministre de l’Intérieur sous Napoléon III.

©Mairie St-Germain-Lespinasse