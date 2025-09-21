Visite de la chapelle du manoir des Comtes Manoir des Comtes Confolens

Visite de la chapelle du manoir des Comtes Manoir des Comtes Confolens dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la chapelle du manoir des Comtes Dimanche 21 septembre, 11h00 Manoir des Comtes Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite de la chapelle du manoir des Comtes, édifice du XVe siècle, en présence des propriétaires du lieu.

Manoir des Comtes Rue du Soleil, 16500 Confolens Confolens 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine

Visite de la chapelle du manoir des Comtes, édifice du XVe siècle, en présence des propriétaires du lieu.

© Pierre Lépinoux Chambaud