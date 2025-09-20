Visite de la chapelle du Sacré-Cœur Chapelle du Sacré-Coeur Montluçon

Visite de la chapelle du Sacré-Cœur 20 et 21 septembre Chapelle du Sacré-Coeur Allier

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Voulue par Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice des oblates du Sacré-Cœur de Jésus, la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées. Elle a été achevée en 1864 avant d’être agrandie en 1920.

Chapelle du Sacré-Coeur Place Louise-Thérèse de Montaignac 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://www.oblatesducoeurdejesus.org/fr

Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et particulière, chargée d’histoire et d’anecdotes et inspirée de la Sainte chapelle de Paris. On peut y voir de magnifiques vitraux et de nombreuses décorations et symboles. Sa construction, voulue par Louise-Thérèse de Montaignac s’est achevée en 1864 avant d’être agrandie en 1920.

