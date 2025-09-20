Visite de la chapelle du Val d’Amour, son histoire, son architecture Chapelle Notre-Dame du Val d’Amour Bélesta

Visite de la chapelle du Val d’Amour, son histoire, son architecture 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame du Val d’Amour Ariège

Gratuit. Visites à la demande.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du site classé de Notre-Dame du Val d’Amour

Partez à la découverte du site exceptionnel de Notre-Dame du Val d’Amour, classé au titre des Monuments historiques, et laissez-vous surprendre par la richesse de ce lieu à la fois spirituel et patrimonial.

Au programme de la visite :

La crypte, mystérieuse et chargée de symboles, considérée comme l’un des trésors du site ;

La source dite miraculeuse, qui alimente depuis des siècles croyances et récits populaires ;

Une décoration intérieure singulière, entre tradition et originalité, révélant une expression artistique rare ;

Et bien sûr, l’histoire du sanctuaire, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, marquée par la ferveur, les légendes et les traces du temps.

Un lieu hors du commun, à la croisée de la foi, de l’histoire et du mystère.

Chapelle Notre-Dame du Val d’Amour 09300 Bélesta Bélesta 09300 Ariège Occitanie Construite avant 1318, le chapelle Notre-Dame du Val d’Amour est l’église paroissiale de Bélesta jusqu’au XVIIe siècle. Elle a été détruite et reconstruite au moment des Guerres de Religion (inscription de 1676 sur le portail sud), puis à nouveau au XIXe siècle. Elle est bâtie sur une source, visible dans la crypte, réputée pour ses vertus guérisseuses. Son décor intérieur renvoie essentiellement au XXe siècle (peintures murales, vitraux…).

© Archives Belesta