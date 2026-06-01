VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier samedi 27 juin 2026.

Le Vivier

VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER

Le Vivier Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Visite de la chapelle romane et pré romane, suivie d’une auberge espagnole.

Organisée par Les amis de Le Vivier.

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Le Vivier 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 22 10 33

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English :

Visit of the Romanesque and pre-Romanesque chapel, followed by a Spanish inn.

Organized by Les amis de Le Vivier.

L’événement VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES