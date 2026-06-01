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VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier

VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier

VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier samedi 27 juin 2026.

Ville : 66730 Le Vivier

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Le Vivier

VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER

Le Vivier Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Visite de la chapelle romane et pré romane, suivie d’une auberge espagnole.
Organisée par Les amis de Le Vivier.
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Le Vivier 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 22 10 33 

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English :

Visit of the Romanesque and pre-Romanesque chapel, followed by a Spanish inn.
Organized by Les amis de Le Vivier.

L’événement VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES

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