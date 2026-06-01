VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier
VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier samedi 27 juin 2026.
Le Vivier
VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER
Le Vivier Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Visite de la chapelle romane et pré romane, suivie d’une auberge espagnole.
Organisée par Les amis de Le Vivier.
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Le Vivier 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 22 10 33
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English :
Visit of the Romanesque and pre-Romanesque chapel, followed by a Spanish inn.
Organized by Les amis de Le Vivier.
L’événement VISITE DE LA CHAPELLE ET AUBERGE ESPAGNOLE LE VIVIER Le Vivier a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES
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