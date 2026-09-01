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AGENDA · Lens-Lestang

Visite de la chapelle et contes médiévaux Chapelle de Chatenay Lens-Lestang

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Chatenay · Lens-Lestang

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Chatenay
Adresse
795 Chemin de la Chapelle
Ville
26210 Lens-Lestang
Département
Drôme
Tarif

Lens-Lestang

Visite de la chapelle et contes médiévaux

Chapelle de Chatenay 795 Chemin de la Chapelle Lens-Lestang Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

La chapelle de Chatenay ouvrira ses portes au public avec des contes médiévaux. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire et de partager un moment culturel et convivial. Nous vous attendons nombreux !
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Chapelle de Chatenay 795 Chemin de la Chapelle Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   sauvegardechapelledechatenay@gmail.com

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English :

The Chatenay Chapel will open its doors to the public with medieval storytelling. This is a wonderful opportunity to discover or rediscover this historic site and enjoy a cultural and convivial experience. We hope to see many of you there!

L’événement Visite de la chapelle et contes médiévaux Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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