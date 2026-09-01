Visite de la chapelle et contes médiévaux Chapelle de Chatenay Lens-Lestang
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Chatenay · Lens-Lestang
Informations pratiques
Lens-Lestang
Visite de la chapelle et contes médiévaux
Chapelle de Chatenay 795 Chemin de la Chapelle Lens-Lestang Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La chapelle de Chatenay ouvrira ses portes au public avec des contes médiévaux. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire et de partager un moment culturel et convivial. Nous vous attendons nombreux !
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Chapelle de Chatenay 795 Chemin de la Chapelle Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes sauvegardechapelledechatenay@gmail.com
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English :
The Chatenay Chapel will open its doors to the public with medieval storytelling. This is a wonderful opportunity to discover or rediscover this historic site and enjoy a cultural and convivial experience. We hope to see many of you there!
L’événement Visite de la chapelle et contes médiévaux Lens-Lestang a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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