Visite de la chapelle et de l’apothicairerie du centre hospitalier d’Auxonne Centre hospitalier d’Auxonne Auxonne

Visite de la chapelle et de l’apothicairerie du centre hospitalier d’Auxonne 20 et 21 septembre Centre hospitalier d’Auxonne Côte-d’Or

Visite soumise à inscription auprès de l’office de tourisme d’Auxonne. Groupes de 10 personnes maximum.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre Hospitalier d’Auxonne vous ouvre les portes de son apothicairerie et de sa chapelle. Venez les visiter librement.

Centre hospitalier d’Auxonne Rue du Colonel Denfert, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© Centre hospitalier d’Auxonne