Visite de la chapelle et du château de Marçay Chouppes
Visite de la chapelle et du château de Marçay Chouppes dimanche 12 octobre 2025.
Visite de la chapelle et du château de Marçay
Chapelle de Marçay Chouppes Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Visite guidée de la chapelle et du château de Marçay par Anthony Bernard, pour découvrir la richesse de ces lieux historiques.
Visite guidée de la chapelle et du château de Marçay par Anthony Bernard, pour découvrir la richesse de ces lieux historiques. .
Chapelle de Marçay Chouppes 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
English : Visite de la chapelle et du château de Marçay
Guided tour of the chapel and château de Marçay by Anthony Bernard, to discover the richness of these historic sites.
German : Visite de la chapelle et du château de Marçay
Führung durch die Kapelle und das Schloss von Marçay durch Anthony Bernard, um den Reichtum dieser historischen Orte zu entdecken.
Italiano :
Anthony Bernard accompagna i visitatori in una visita guidata alla cappella e al castello di Marçay per scoprire la ricchezza di questi siti storici.
Espanol : Visite de la chapelle et du château de Marçay
Anthony Bernard lleva a los visitantes en una visita guiada por la capilla y el castillo de Marçay para descubrir la riqueza de estos lugares históricos.
L’événement Visite de la chapelle et du château de Marçay Chouppes a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou