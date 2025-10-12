Visite de la chapelle et du château de Marçay Chouppes

Visite de la chapelle et du château de Marçay Chouppes dimanche 12 octobre 2025.

Visite de la chapelle et du château de Marçay

Chapelle de Marçay Chouppes Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Visite guidée de la chapelle et du château de Marçay par Anthony Bernard, pour découvrir la richesse de ces lieux historiques.

Visite guidée de la chapelle et du château de Marçay par Anthony Bernard, pour découvrir la richesse de ces lieux historiques. .

Chapelle de Marçay Chouppes 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite de la chapelle et du château de Marçay

Guided tour of the chapel and château de Marçay by Anthony Bernard, to discover the richness of these historic sites.

German : Visite de la chapelle et du château de Marçay

Führung durch die Kapelle und das Schloss von Marçay durch Anthony Bernard, um den Reichtum dieser historischen Orte zu entdecken.

Italiano :

Anthony Bernard accompagna i visitatori in una visita guidata alla cappella e al castello di Marçay per scoprire la ricchezza di questi siti storici.

Espanol : Visite de la chapelle et du château de Marçay

Anthony Bernard lleva a los visitantes en una visita guiada por la capilla y el castillo de Marçay para descubrir la riqueza de estos lugares históricos.

L’événement Visite de la chapelle et du château de Marçay Chouppes a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou