Visite de la chapelle Notre-Dame de Becquerel, Chapelle Notre-Dame-de-Becquerel, Bono

Informations pratiques

Visite de la chapelle Notre-Dame de Becquerel Dimanche 20 septembre, 14h30 Chapelle Notre-Dame-de-Becquerel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une chapelle du XVème siècle

On venait y prier la Vierge Marie pour avoir des nouvelles de parents éloignés géographiquement mais aussi pour les marins ou encore pour retrouver le corps des péris en mer.

Parmi ses richesses, on compte sa grande verrière dédiée à la Vierge, ses sablières et les bateaux de procession.

L’eau de son bassin est supposée guérir les maux de la bouche.

Visite libre ou commentée au détour du GR, dans un cadre apaisant.

https://paroisses-pays-auray.fr/patrimoine/

Chapelle Notre-Dame-de-Becquerel 16 Rue de Lavarion, 56400 Bono, France Bono 56400 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://paroisses-pays-auray.fr/patrimoine/ »}] Bâtie à flanc de colline, la chapelle présente un ensemble décoratif. A l’ouest, parvis en contrebas d’un mur d’enceinte demi-circulaire avec escalier menant au calvaire moderne. Sol de la chapelle de plain-pied, mais le choeur est en surplomb de deux à trois mètres. Sous le pignon du chevet se trouve une petite niche avec source alimentant une piscine. A l’intérieur, voûte en bois. Deux arcades ogivales prolongent les murs de la nef pour franchir les transepts. Chevet carré. Façade latérale nord et façade principale à tendance Renaissance. Clocher refait en 1842.

Une chapelle du XVème siècle

©Gaëlle Masson