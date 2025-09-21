Visite de la chapelle Notre-Dame de Bellevue Chapelle Notre-Dame de Bellevue Tronchoy

Visite de la chapelle Notre-Dame de Bellevue Chapelle Notre-Dame de Bellevue Tronchoy dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la chapelle Notre-Dame de Bellevue Dimanche 21 septembre, 09h00 Chapelle Notre-Dame de Bellevue Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la chapelle Notre-Dame de Bellevue à Tronchoy, un édifice bâti en 1699 à l’emplacement de la découverte d’une statue miraculeuse de la Vierge détruite à la Révolution. Ce lieu est le siège d’un grand pèlerinage marial du Tonnerrois.

Chapelle Notre-Dame de Bellevue rue Notre Dame de Bellevue 89700 Tronchoy Tronchoy 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la chapelle Notre-Dame de Bellevue à Tronchoy, un édifice bâti en 1699 à l’emplacement de la découverte d’une statue de la…