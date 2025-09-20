Visite de la Chapelle Notre-Dame de Crénénan Chapelle Notre-Dame de Crénénan Ploërdut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La chapelle Notre-Dame de Crénénan surplombe la vallée du Scorff. Son architecture est marquée par deux styles distincts, reflétant les périodes de constructions.

Entrez dans la chapelle et admirez ses somptueux lambris peints. Apercevrez-vous le goupil voleur d’andouille, sur l’une des sablières sculptées ?

Chapelle Notre-Dame de Crénénan Crenenan, 56160 Ploërdut, France Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne La chapelle de Crénénan est dédiée au culte de la Vierge, les origines de sa fondation sont inconnues. L’édifice actuel, de plan rectangulaire avec une sacristie très longue accolée au bas-côté nord et clocher-porche, ne comporte aucun élément antérieurs au XVe siècle. Une importante campagne de travaux eut lieu dans le 2e quart de ce siècle : en atteste le style de la porte méridionale et du remplage de la maîtresse-vitre. Une 2nd période de construction est datée par inscription sur les sablières des années 1642-1653. Au XIXe siècle, le clocher-porche est édifié. Le décor intérieur de la chapelle est remarquable avec ses sablières sculptées de scènes pittoresques (1652) , et les lambris de la voûte peints par Le Corre, peintre pontivien (1716). Ces œuvres ont été classées M.H. le 24 mai 1948. Sont également classés le maître-autel et le retable, par arrêté du 23 juillet 1963. Une fontaine de dévotion édifiée au XVIIe siècle complète le site de pèlerinage encore important.

Michel Langle