Informations pratiques

Ruca

Visite de la chapelle Notre Dame de Hirel

Chapelle Notre Dame de Hirel Ruca Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Classée monument historique depuis 1953, elle se dresse au centre de la commune. Construite au XVIe siècle par les Boisriou, seigneurs du Bois-Gerbault, elle a été édifiée en plusieurs étapes dont la première s’est achevée en 1548. La chapelle abrite quelques belles œuvres, dont le tableau du Rosaire, datant de 1643, intéressant pour ses portraits.

On remarque également une Vierge Mère en pierre entourée de ses donateurs, Bertrand du Boisriou, seigneur du Bois-Gerbault et son épouse, Jeanne de Montauban. Une seconde Vierge Mère en ivoire de huit centimètres est visible, placée derrière une vitrine. Elle date de la fin du XIVe.

L’Eglise se St Potan est ouverte aussi aux mêmes horaires.

A 5 km de Matignon. .

Chapelle Notre Dame de Hirel Ruca 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 98 77 36

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L’événement Visite de la chapelle Notre Dame de Hirel Ruca a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme