Visite de la chapelle Notre-Dame de la Fosse Chapelle Notre-Dame de la Fosse Ploërdut

Visite de la chapelle Notre-Dame de la Fosse Chapelle Notre-Dame de la Fosse Ploërdut samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle Notre-Dame de la Fosse 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de la Fosse Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après avoir emprunté le grand escalier de pierres, entrez dans cette chapelle dont le nom évoque son implantation dans une carrière de granite. Dès l’Antiquité, des pierres en étaient extraites pour construire Carhaix, du temps où la ville s’appelait Vorgium et était une des plus puissantes cités d’Armorique.

La chapelle actuelle quant à elle fut bâtie au 17e siècle avec des éléments du 16e siècle, provenant d’un bâtiment antérieur.

Chapelle Notre-Dame de la Fosse Locuon, 56160, Ploërdut Ploërdut 56160 Locuon Morbihan Bretagne https://ploerdut.bzh/decouvrir-ploerdut https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008376 Ancienne trêve de Ploërdut, Locuon a été érigé en paroisse en 1853, tout en restant dépendante de la commune. Le nom « Locuon » provient de la nombreuse famille des LOC, signifiant « lieux consacrés » et de la statue de Saint-Yon, abritée dans le chœur de l’église.

La chapelle est une fondation des Lescobic, seigneurs de Kerfandol. Elle a probablement été reconstruite au XVIIème siècle avec des remplois d’un édifice du XVIème.

Elle se nomme Notre-Dame de la Fosse (Chapel Vons, en breton), on peut y voir un lien avec la fontaine située en contrebas. On accède à la chapelle par un majestueux escalier de granit, dont une statue sans tête orne le bas du rampant. Il s’agirait d’une déesse antique. La façade de la chapelle est sculptée d’un bas relief représentant saint Roch, invoqué contre la peste dès le XVème siècle et lié aux propriétés miraculeuses supposées de la fontaine. Le mur sud est décoré du blason des Lescobic de Kerfandol sur lequel on retrouve un sanglier.

Après avoir emprunté le grand escalier de pierres, entrez dans cette chapelle dont le nom évoque son implantation dans une carrière de granite. Dès l’Antiquité, des pierres en étaient extraites pour …

Mairie de Ploërdut