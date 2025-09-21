Visite de la chapelle Notre Dame de la Garde de Kertugal Chapelle Notre Dame de la Garde – Kertugal Saint-Quay-Portrieux

Visite de la chapelle Notre Dame de la Garde de Kertugal Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle Notre Dame de la Garde – Kertugal Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construction originale en forme de rotonde, cette chapelle en granite du pays édifiée en 1828 était fréquentée par les marins en partance ou de retour de la pêche à la morue à Terre-Neuve ou à Islande. De nombreux ex voto en témoignent. Le mobilier intérieur est adapté à la forme circulaire du bâtiment.

Chapelle Notre Dame de la Garde – Kertugal rue des chênes – Kertugal 22410 Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 70 40 64 https://casqp.fr/kertugal/ Cette chapelle originale en forme de rotonde, vouée à Notre-Dame de la Garde « sauvegarde des matelots sur les flots », est vénérée par les marins depuis sa construction en 1828. Avant les campagnes de pêche vers Terre-Neuve ou l’Islande, ils venaient demander protection, et rendre grâce au retour. Quelques ex-voto en témoignent.

Journées européennes du patrimoine 2025

© phart photographie.