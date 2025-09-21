Visite de la chapelle Notre Dame de la Rose Chapelle Notre-Dame de la Rose Montélimar

Visite de la chapelle Notre Dame de la Rose Chapelle Notre-Dame de la Rose Montélimar dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la chapelle Notre Dame de la Rose Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h30 Chapelle Notre-Dame de la Rose Drôme

Non accessible aux personnes en fauteuil roulant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:+ – 2025-09-21T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Cette chapelle du XIIème siècle est un des édifices les plus anciens du patrimoine montilien. Elle a fait l’objet de deux phases de restauration complètes, les extérieurs (toitures, façades, vitraux) de 2014 à 2016 et les décors intérieurs en 2020-2021.

Chapelle Notre-Dame de la Rose 36, avenue Saint-Martin, 26200 Montélimar, Auvergne-Rhône-Alpes Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 08 00 82 92 https://fr-fr.facebook.com/ChapelleNotreDamedelaRose/ https://fr-fr.facebook.com/ChapelleNotreDamedelaRose/ Chapelle romane du XIIème siècle, un des plus anciens édifices de Montélimar. Elle est située en limite de l’ancien bourg de Montélimar, au nord de la Porte Saint-Martin, et bâtie sur un terre-plein surélevé par rapport à l’avenue, ancienne Nationale 7, sur le tracé de l’antique voie romaine d’Agrippa. Elle est constituée d’une nef unique voutée en berceau avec son abside semi-circulaire. La chapelle, détériorée pendant les guerres de religion au XVIe siècle, a été reconstruite et agrandie au XVIIe siècle avec une façade dans le style baroque. Vendue comme bien national à la Révolution, rendue au culte catholique au début du XIXe siècle, elle a été totalement restaurée récemment. La chapelle est ouverte tous les dimanches et fêtes pour le culte catholique.

Cette chapelle du XIIème siècle est un des édifices les plus anciens du patrimoine montilien. Elle a fait l’objet de deux phases de restauration complètes, les extérieurs (toitures, façades, vitraux)…

© Jean-Pierre Noblet