Visite de la chapelle Notre-Dame de Locmaria Chapelle Notre-Dame de Locmaria Langoëlan

Visite de la chapelle Notre-Dame de Locmaria 20 et 21 septembre

2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez la chapelle Notre-Dame de Locmaria, dont les portes sud et ouest sont de beaux exemples du style gothique flamboyant de la fin du 16e siècle sur le territoire. Ne manquez pas d’entrer pour voir sa statuaire et notamment ces différentes représentations de la Vierge, à laquelle la chapelle est dédiée. En repartant, vous pourrez poursuivre la découverte en passant par la fontaine du 19e siècle, en contrebas au sud de la chapelle.

Chapelle Notre-Dame de Locmaria Locmaria, 56160, Langoëlan Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne 02 97 51 25 54 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008302 Datant du 16è siècle, la chapelle de Locmaria située sur la commune de Langoëlan a subi des restaurations en 1775 et 1781. Construite en pierres de taille sur un plan rectangulaire, cette chapelle présente des contreforts inachevés et des fenêtres à meneaux flamboyants. Le clocher serait une réplique en modèle réduit du clocher de l’église paroissiale.

La chapelle est dédiée à Intron Varia Golet.

A l’intérieur de part et d’autre de la fenêtre se dressent les statues de la Vierge et de l’Enfant.

