Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette Coatnant Irvillac
Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette Coatnant Irvillac vendredi 17 juillet 2026.
Irvillac
Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette
Coatnant Chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Visite et commentaires sur l’histoire de la chapelle Notre Dame de Lorette à Irvillac, par les bénévoles de l’association War Hentchou Irvilhag . .
Coatnant Chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac 29460 Finistère Bretagne
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L’événement Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS