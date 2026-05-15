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Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette Coatnant Irvillac

Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette Coatnant Irvillac vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Coatnant

Adresse : Chapelle Notre Dame de Lorette

Ville : 29460 Irvillac

Département : Finistère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Irvillac

Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette

Coatnant Chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Visite et commentaires sur l’histoire de la chapelle Notre Dame de Lorette à Irvillac, par les bénévoles de l’association War Hentchou Irvilhag .   .

Coatnant Chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac 29460 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS