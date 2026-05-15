Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette Coatnant Irvillac

Irvillac

Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette

Coatnant Chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Visite et commentaires sur l’histoire de la chapelle Notre Dame de Lorette à Irvillac, par les bénévoles de l’association War Hentchou Irvilhag . .

Coatnant Chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac 29460 Finistère Bretagne

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L’événement Visite de la chapelle Notre Dame de Lorette Irvillac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS