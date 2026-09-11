Visite de la chapelle Notre Dame de Miséricorde, Chapelle Notre Dame de Miséricorde, Saint-Chamas

Informations pratiques

Visite de la chapelle Notre Dame de Miséricorde Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Notre Dame de Miséricorde Bouches-du-Rhône

Entrée libre. Information : pierre.audibert21@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Les Amis des Chapelles de Saint-Chamas ouvre exceptionnellement la Chapelle Notre-Dame, pour une (re)découverte de ce patrimoine bâti, sur la colline, avec vue panoramique sur Saint-Chamas et l’étang.

Chapelle Notre Dame de Miséricorde Chemin de la vierge, chapelle Notre-Dame, 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://saint-chamas.com/decouvrir-bouger/histoire-et-patrimoine/patrimoine-bati/joomlannuaire/fiche/158-chapelle-de-la-vierge/22-patrimoine-bati

L’association _Les Amis des Chapelles de Saint-Chamas_ ouvre exceptionnellement la Chapelle Notre-Dame, pour une (re)découverte de ce patrimoine bâti, sur la colline, avec vue panoramique sur et…

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