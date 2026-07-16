Visite de la chapelle Notre-Dame de Polignan, Chapelle Notre-Dame, Gourdan-Polignan
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame · Gourdan-Polignan
Informations pratiques
Visite de la chapelle Notre-Dame de Polignan Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Chapelle Notre-Dame Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Polignan
Découvrez la légende de la Vierge noire, le retable du XVIe siècle et le portail Renaissance de la chapelle.
Une visite guidée peut être proposée sur demande.
Parking place de la Prairie, en face de la chapelle.
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.
Chapelle Notre-Dame Place de la Prairie, 31210 Gourdan-Polignan Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie https://www.gourdan-polignan.fr/patrimoine/ Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame et légende de la vierge noire. Porte style renaissance et retable du XVIe siècle. Parking face à la chapelle
Visite libre de la chapelle Notre Dame de Polignan, légende de la Vierge Noire, retable du XVI ème siècle et portail Renaissance.
©Mairie de Gourdan-Polignan