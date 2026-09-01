VISITE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE POLIGNAN Place de la Prairie Gourdan-Polignan

Informations pratiques

Gourdan-Polignan

VISITE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE POLIGNAN

Place de la Prairie NOTRE-DAME DE POLIGNAN Gourdan-Polignan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez la légende de la Vierge noire, le retable du XVIe siècle et le portail Renaissance de la chapelle.

Une visite guidée peut être proposée sur demande.

Parking place de la Prairie, en face de la chapelle.

Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Entrée libre .

Place de la Prairie NOTRE-DAME DE POLIGNAN Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 73 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the legend of the Black Madonna, the 16th-century altarpiece, and the chapel’s Renaissance portal.

Guided tours are available upon request.

Parking is available at Place de la Prairie, across from the chapel.

The site is accessible to people with limited mobility.

L’événement VISITE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE POLIGNAN Gourdan-Polignan a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE