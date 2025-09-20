Visite de la chapelle Notre dame de Vals 70 impasse Rochetaillée Saint-Barthélemy-de-Vals

Visite de la chapelle Notre dame de Vals 20 et 21 septembre 70 impasse Rochetaillée Drôme

la visite de la chapelle est à 5 euros, le concert à 10 euros ( limité à 70 personnes). Chaussures de marche conseillées !

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite de la chapelle avec des informations historiques jusqu’à 16h00 sans réservation puis un concert sera proposé à 17h00 sur réservation sur les 2 jours

70 impasse Rochetaillée saint Barthélemy de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Roche Taillée Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0677147831 La chapelle Notre Dame de Vals est un lieu emblématique de l’histoire locale Accès par la maison de ses propriétaires

