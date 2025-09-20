Visite de la chapelle Notre-Dame des Armées Eglise Notre-Dame des Armées Versailles

Visite de la chapelle Notre-Dame des Armées Eglise Notre-Dame des Armées Versailles samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle Notre-Dame des Armées 20 et 21 septembre Eglise Notre-Dame des Armées Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame des Armées

Eglise Notre-Dame des Armées 4 impasse des Gendarmes 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France https://notredamedesarmees.com/

Journées européennes du patrimoine 2025

Paroisse Notre-Dame des Armées