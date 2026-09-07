Visite de la Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde, Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez cette chapelle édifiée en 1957 par le père Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde et des habitants du camp de sans-logis du Château de France. Déplacée et reconstruite en 1970, elle fut classée au titre des monuments historiques en 2016. Restaurée en 2020, vous pourrez y découvrir son histoire, mais aussi des vitraux réalisés par les artistes Jean Bazaine et Marguerite Huré.

Ouverture de la chapelle par le Centre de promotion familiale, ATD Quart Monde.

Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde 77 rue Jules Ferry 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Est Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite libre