Visite de la chapelle Saint Alexis Chapelle saint Alexis Noyal-sur-Vilaine

Visite de la chapelle Saint Alexis Dimanche 21 septembre, 11h00, 15h00, 16h00 Chapelle saint Alexis Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Découvrez la chapelle saint Alexis et son pavement unique signé Odorico.

Avec l’association Les Noyales.

Chapelle saint Alexis 33 rue Marchand 35150 Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne

Pays de Châteaugiron Tourisme