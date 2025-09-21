Visite de la Chapelle Saint-Compars Chapelle saint-Compars, à Lospars Châteaulin

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Blottie dans un bouquet d’arbres, l’édifice s’élève à proximité de la route de Brasparts.

La chapelle est sous le patronage de saint Combert ou Compars, un saint breton dont aucun document écrit n’a gardé le souvenir. Saint Compars était invoqué pour la guérison des bestiaux. Les comptes de 1703 mentionnent : « Reçu pour des bestiaux malades, 36 sols 3 deniers ». Les paysans conduisaient leurs bêtes malades à la fontaine voisine, les faisaient boire et lavaient ensuite leurs membres endoloris.

Son histoire

Elle fut construite vraisemblablement au 16e siècle, époque où la richesse des paroisses et l’accroissement de la population entraînent une floraison de chapelles. La plupart des trêves (quartiers d’une paroisse) se dotent d’une chapelle rivalisant avec ses voisines. La chapelle évitait aux habitants de la trêve de Lospars, fidèles de la messe matinale du dimanche, de parcourir quatre kilomètres de mauvais chemins boueux pour se rendre à l’église paroissiale. La première mention écrite de la chapelle ne remonte qu’à 1664.

Le terrain sur lequel est bâtie la chapelle relevait de la seigneurie de Trésiguidy dont les armoiries « d’or à trois pommes de pin de gueules » figurent sur la tour du clocher. La chapelle fut totalement reconstruite entre 1699 et 1701.

A la révolution, la chapelle fut déclarée Bien National ; on en fit l’inventaire le 23 octobre 1792. Les commissaires se firent ouvrir la chapelle par Guillaume Le Baut fabrique (trésorier). Ornements et habits liturgiques furent vendus à la criée à Châteaulin le 3 juillet 1794. La chapelle elle-même, mise en vente, ne trouva pas d’acquéreur.

En ruines en 1884, elle fut restaurée comme le souhaitait Mr Quéré, curé de Châteaulin. On supprima les bras du transept et on la réduisit à ses dimensions actuelles. Une nouvelle restauration eut lieu en 1989 à l’initiative de Pierre Doux et du comité de la chapelle.

L’enclos

L’enclos, planté de vieux chênes, fait office de porche naturel tant il suscite le recueillement. Le calvaire, daté de 1645, présente une crucifixion et une Pietà d’une époque plus ancienne. Au clocher à lanternon, sonne parfois une cloche qui porte, entre deux filets de moulurations, la date de 1639 avec au-dessous un écusson de trois lis et une tête d’angelot. Elle a été restaurée en 2013. Elle n’est pas d’origine, l’ancienne cloche avait été descendue, le 15 novembre 1793, par Guillaume Le Goff à la demande du maire M. Delaroque, en application d’un décret de la Convention. Elle fut transportée à Port-Launay avant d’être fondue à l’arsenal de Brest.

A l’intérieur de la chapelle, les vitraux imaginés et dessinés par Yves Drénou dans les années 1990 ont été réalisés par Alain Grall, maître verrier, en 2002 et 2005. Yves Drénou a conçu un hymne à la création où l’on retrouve des évocations des éléments : la mer, la terre, le ciel de la vie : les poissons, les animaux, la flore, les oiseaux ; sans oublier l’homme dans les grandes avancées technologiques du 20e siècle avec l’atome et l’espace. Mais pour rester contemporain de la chapelle, dans le chœur, deux vitraux représentent saint Sébastien et saint Roch jadis invoqués contre la peste.

On doit au même peintre le triptyque placé au-dessus de l’autel. « Il y a au centre du triptyque l’esquisse d’un personnage sans visage. Chacun peut lui donner le visage qu’il veut. Des cercles s’amorcent à partir du sujet central comme pour englober les réalités de tous les jours qui figurent sur les volets du triptyque. » (Yves Drénou)

Une partie de la charpente est apparente.

La statuaire ne manque pas d’intérêt. Une statue en bois polychrome représente saint Compars en évêque avec chape, mitre, anneau au doigt et crosse. Le saint figure également en évêque sur sa bannière. Sur la poutre de gloire est placée une crucifixion, avec la Vierge et saint Jean, en bois polychrome.

A la base du lambris, des blochets représentent les quatre évangélistes.

Un bénitier ancien est décoré d’un masque.

Trois tableaux consacrés à l’histoire de Bretagne sont signés respectivement, un de « Dutouquet 1990 », deux de « S. Dordonna 1991 ». Pour sa part, Yves Drénou a signé deux tableaux.

La chapelle abrite une superbe collection de vêtements religieux : chapes, chasubles, étoles, dalmatiques….

Texte de Guy Leclerc

Parking personnes à mobilité réduite

Le pardon de saint Compars a lieu le lundi de Pentecôte. À cette occasion, les animaux domestiques peuvent y être bénis.

Le comité de la chapelle ouvre les portes en été

(c) Jean-Pierre Portier