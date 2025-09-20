Visite de la Chapelle Saint Egarec et balade contée et chantée Kerlouan

Visite de la Chapelle Saint Egarec et balade contée et chantée Kerlouan samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Chapelle Saint Egarec et balade contée et chantée

Chapelle Saint-Egarec Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

RDV à 10h à la chapelle pour une visite de cet édifice plein de mystère. La chapelle vous dévoilera son histoire mais aussi son placître et sa fontaine, les blasons visibles, le prénom Trégarec, la bannière brodée ou encore l’énigme de la pierre tombale retrouvée sur la plage après une tempête.

A 11h30 départ pour le manoir de Kerivoas. Votre promenade d’environ 1 km dans la campagne kerlouanaise sera entrecoupée de 4 pauses autour d’un conte d’inspiration médiévale, agrémenté de musique et d’un chant à reprendre. Le fin mot de cette histoire vous sera révélé à l’arrivée au manoir !

Possibilité de ne faire que la visite ou que la balade. .

Chapelle Saint-Egarec Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la Chapelle Saint Egarec et balade contée et chantée Kerlouan a été mis à jour le 2025-08-27 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne