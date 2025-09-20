Visite de la chapelle Saint-Egarec et sa fontaine Chapelle de Saint-Egarec Kerlouan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Organisée par les Conteurs de la nuit, les participants découvriront l’étonnante histoire de cette chapelle qui a connu au cours des siècles bien des vicissitudes. Ses transformations architecturales depuis son origine restent cependant le témoignage probant d’une volonté de survivre à travers les âges.

https://www.cotedeslegendes.bzh/agenda/visite-de-la-chapelle-saint-egarec-et-sa-fontaine-journees-europeennes-du-patrimoine-2/

Chapelle de Saint-Egarec route de la chapelle 29890 Kerlouan Kerlouan 29890 Finistère Bretagne 0229611360 https://www.kerlouan.fr/decouvrir/les-chapelles/ http://www.cotedeslegendes.bzh [{« link »: « https://www.cotedeslegendes.bzh/agenda/visite-de-la-chapelle-saint-egarec-et-sa-fontaine-journees-europeennes-du-patrimoine-2/ »}] La chapelle de Saint-Égarec (ou Trégarec) date du XVe siècle et se situe derrière le cordon dunaire.

Ce saint est également présent à Lesneven, Lampaul-Plouarzel, Crozon, Briec, Plogonnec, La Forêt-Fouesnant… même si l’on sait peu de choses à son sujet. Il aurait été l’un des compagnons de Saint Brévalaire, avec d’autres moines irlandais. Il est particulièrement vénéré par les pêcheurs et les goémoniers. Construite par les seigneurs de Coetmenec’h, la chapelle devient en 1777 la propriété de l’abbé Barbier de Lescoat, évêque du Léon. Lors de la Révolution, elle fut vendue comme bien national. Malheureusement, lors d’un orage, le clocher fut détruit par la foudre en 1917.

Journées européennes du patrimoine 2025

Les conteurs de la nuit