Visite de la chapelle Saint-Gilles Chapelle Saint-Gilles Gouarec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les bénévoles de l’association Sauvegarde du Patrimoine de Gouarec vous accueilleront pour la visite de la chapelle Saint-Gilles, dont la construction s’échelonne du 10e au 18e siècle. Elle se démarque par la présence d’un ossuaire adossé au mur sud, on en compte que quelques-uns sur le Pays des Rohan, le calvaire est aussi incontournable, ainsi que les statues des 15e et 16e siècle qui sont à l’intérieur.

Chapelle Saint-Gilles 8 Rte de Rostrenen, 22570 Gouarec, France Gouarec 22570 Côtes d’Armor Bretagne

PAH des Rohan