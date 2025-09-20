Visite de la chapelle Saint-Hubert de Tanlay Chapelle Saint-Hubert Tanlay

Visite de la chapelle Saint-Hubert de Tanlay Chapelle Saint-Hubert Tanlay samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la chapelle Saint-Hubert de Tanlay. Cette chapelle fut construite dans l’ancien cimetière de Tanlay par Charles d’Anstrude au XVIIe siècle.

Chapelle Saint-Hubert 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté De plan rectangulaire à charpente apparente, la chapelle Saint-Hubert compte en son chœur la trace cintrée de l’enduit et les aisseliers des fermes laissent supposer qu’à l’origine la charpente était lambrissée en berceau. L’édifice est éclairé par les deux fenêtres en plein cintre du chevet. La porte d’entrée et le lavabo de la nef sont ornés d’une accolade. Le mur pignon de la façade est surmonté d’un petit clocher-mur, en pierre de taille, couvert d’un chaperon en bâtière. parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Isabelle Mignon