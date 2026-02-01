Visite de la Chapelle La Chal Saint-Jean-d’Arves

Visite de la Chapelle

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Début : 2026-02-11 10:00:00

2026-02-11

Partez à la découverte d’une chapelle emblématique du village, témoin de l’histoire locale et du patrimoine montagnard.

Un moment de calme et de culture au cœur des Alpes.

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English : Visit to the Chapel

Discover an iconic chapel in the village, a testament to local history and mountain heritage.

A moment of calm and culture in the heart of the Alps.

