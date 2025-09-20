Visite de la chapelle Saint-Jean d’Epileur Chapelle Saint-Jean d’Apileur Sainte-Marie

Classée monument historique, la chapelle frairienne du XIVe siècle à l’aspect extérieur plutôt banal, est en réalité un écrin qui renferme des fresques exceptionnelles pour l’Ille-et-Vilaine, et dont la charpente peinte de chevrons, de damiers et d’hermines est remarquable.

Chapelle Saint-Jean d'Apileur 21 Saint-Jean d'Epileur 35600, Sainte-Marie Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 33 (0)2 99 72 62 45 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090874;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35012804

Cette petite chapelle est située à 4,2 km du bourg et à 300 m au nord de la route. Sa construction, bien que située au 16e siècle par Guillotin de Corson et Baneat, semble remonter à une époque bien antérieure, vraisemblablement au 13e ou au début du 14e siècle. Cette hypothèse est le résultat de sondages réalisés en avril 1986 sur les murs intérieurs de la chapelle. Ces sondages ont en effet permis de déceler sur la presque totalité des murs de l’édifice (nef, chœur, transept) d’importantes traces de peintures murales réalisées très vraisemblablement au début du 15e siècle. L’architecture de l’édifice est assez pauvre ; celui-ci affecte la forme d’une croix latine dont les dimensions principales sont 18,90 m pour la nef et 14,68 m pour la longueur totale des transepts. La chapelle possède trois autels, dont deux sont d’antiques tables de granit supportées par des consoles grossières. Le retable du maître-autel est du type retable tabernacle à petites colonnes torses, en bois polychrome ; sa date de construction remonte à la première moitié du 17e siècle. La chapelle est éclairée par six ouvertures, dont les verrières aujourd’hui disparues ont été remplacées par du verre blanc. Toutefois, il est à signaler l’excellente qualité des meneaux à décor gothique de trois de ces ouvertures. La chapelle est entourée d’un ancien cimetière converti en taillis (superstructure encore apparente du mur d’enceinte). parking

