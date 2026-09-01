Informations pratiques

Ax-les-Thermes

Visite de la chapelle Saint-Jérôme

Place Saint-Jérôme Ax-les-Thermes Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez cette chapelle, remarquable écrin d’un mobilier du XVIIe siècle caractéristique de l’art baroque pyrénéen.

14h30 – Visite guidée

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Place Saint-Jérôme Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie cheminsdax9@gmail.com

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English : Tour of St. Jerome Chapel

Discover this chapel, a remarkable setting for 17th-century furnishings characteristic of Pyrenean Baroque art.

2:30 p.m. – Guided tour

L’événement Visite de la chapelle Saint-Jérôme Ax-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées