Visite de la chapelle Saint-Jérôme Ax-les-Thermes
samedi 19 septembre 2026 · Ax-les-Thermes
Informations pratiques
Ax-les-Thermes
Visite de la chapelle Saint-Jérôme
Place Saint-Jérôme Ax-les-Thermes Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez cette chapelle, remarquable écrin d’un mobilier du XVIIe siècle caractéristique de l’art baroque pyrénéen.
14h30 – Visite guidée
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Place Saint-Jérôme Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie cheminsdax9@gmail.com
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English : Tour of St. Jerome Chapel
Discover this chapel, a remarkable setting for 17th-century furnishings characteristic of Pyrenean Baroque art.
2:30 p.m. – Guided tour
L’événement Visite de la chapelle Saint-Jérôme Ax-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées