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AGENDA · Ax-les-Thermes

Visite de la chapelle Saint-Jérôme Ax-les-Thermes

samedi 19 septembre 2026 · Ax-les-Thermes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place Saint-Jérôme
Ville
09110 Ax-les-Thermes
Département
Ariège
Tarif

Ax-les-Thermes

Visite de la chapelle Saint-Jérôme

Place Saint-Jérôme Ax-les-Thermes Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez cette chapelle, remarquable écrin d’un mobilier du XVIIe siècle caractéristique de l’art baroque pyrénéen.
14h30 – Visite guidée
  .

Place Saint-Jérôme Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie   cheminsdax9@gmail.com

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English : Tour of St. Jerome Chapel

Discover this chapel, a remarkable setting for 17th-century furnishings characteristic of Pyrenean Baroque art.
2:30 p.m. – Guided tour

L’événement Visite de la chapelle Saint-Jérôme Ax-les-Thermes a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées

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