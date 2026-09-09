Visite de la Chapelle Saint-Job, Chapelle Saint-Job, Louvigné-de-Bais

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Saint-Job 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Job Ille-et-Vilaine

Accès libre de 8h30 à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la chapelle Saint-Job suite à la récente restauration de ses extérieurs.

Chapelle Saint-Job 1A rue Anne de Bretagne 35680 Louvigné-de-Bais Louvigné-de-Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.louvignedebais.fr/decouvrir/le-patrimoine/la-chapelle-saint-job/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00130985

Venez découvrir la chapelle Saint-Job suite à la récente restauration de ses extérieurs.

© Mairie de Louvigné-de-Bais