Visite de la Chapelle Saint-Job, Chapelle Saint-Job, Louvigné-de-Bais
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Job · Louvigné-de-Bais
Informations pratiques
Visite de la Chapelle Saint-Job 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Job Ille-et-Vilaine
Accès libre de 8h30 à 18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la chapelle Saint-Job suite à la récente restauration de ses extérieurs.
Chapelle Saint-Job 1A rue Anne de Bretagne 35680 Louvigné-de-Bais Louvigné-de-Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.louvignedebais.fr/decouvrir/le-patrimoine/la-chapelle-saint-job/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00130985
Venez découvrir la chapelle Saint-Job suite à la récente restauration de ses extérieurs.
© Mairie de Louvigné-de-Bais
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